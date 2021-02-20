Швейцария примет перенесенный из Осло этап Кубка мира по лыжным гонкам

Предпоследний этап Кубка мира по лыжным гонкам, перенесенный из Осло, пройдет в швейцарском Энгадине. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соревнования состоятся с 13 по 14 марта.

Ранее Норвегия отказалась от проведения соревнований по лыжным видам спорта и биатлону из-за пандемии коронавируса.