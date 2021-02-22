"Монако" победил ПСЖ в чемпионате Франции по футболу

Футболисты "Монако" обыграли "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Софьян Диоп (6-я минута) и Гильермо Марипан (51-я минута).

"Монако" одержал гостевую победу над ПСЖ впервые с 20 марта 2016 года, тогда встреча на "Парк де Пренс" завершилась со счетом 2:0.

"Монако" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Франции до 11 матчей, в последний раз подопечные Нико Ковача потерпели поражение 16 декабря в домашнем матче против "Ланса" (0:3). ПСЖ не смог продлить победную серию, которая насчитывала три матча.