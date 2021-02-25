"Аталанта" в меньшинстве проиграла "Реалу" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб "Аталанта" на своем поле проиграл испанскому "Реалу" со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный мяч на 86-й минуте забил Ферлан Менди.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем игроке молодежной команды "Аталанты" Вилли Брасиано Та Би, который скончался накануне в возрасте 21 года.

Ответный матч запланирован на 16 марта в Мадриде.