«Челси» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ
В очередном матче 26-го тура Английской премьер-лиги (РПЛ) лондонский «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед», передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".
Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» при пустых трибунах и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры подопечные Томаса Тухеля набрали 44 очка и закрепились на пятой строчке в таблице чемпионата страны.
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