Дортмундская "Боруссия" стала первым полуфиналистом Кубка Германии по футболу
Дортмундская "Боруссия" в гостях одержала победу над одноименным клубом из Мёнхенгладбаха со счетом 1:0 в четвертьфинале Кубка Германии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Мяч на 66-й минуте забил Джейдон Санчо. В компенсированное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник дортмундцев Махмуд Дауд.
Полузащитник "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс провел свой 300-й матч в составе команды во всех турнирах.
Дортмундская "Боруссия" стала первым участником 1/2 финала Кубка Германии. Также на стадии четвертьфинала пройдут матчи "Эссен" - "Хольштайн", "Лейпциг" - "Вольфсбург" и "Регенсбург" - "Вердер".
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