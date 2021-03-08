Новый президент "Барселоны" заявил, что приложит все силы для сохранения Месси в команде
Избранный в воскресенье президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта сделает все возможное для того, чтобы убедить аргентинского форварда Лионеля Месси остаться в клубе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации портала Transfermarkt, контракт Месси истекает 30 июня 2021 года.
"Я буду разговаривать с Лионелем Месси, - сказал Лапорта. - Смогу ли я убедить его остаться? Это зависит от него, я сделаю все, что в моих силах и в рамках финансовых возможностей клуба, чтобы убедить его продолжить играть за "Барселону".
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