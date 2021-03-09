Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей

Старт эстафеты олимпийского огня в преддверии Игр в Токио пройдет без зрителей в связи с принимаемыми японской стороной мерами против коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально в мероприятии должны были принять участие около 3 тыс. человек, включая приглашенных гостей. Также на церемонии планировалось выступление ряда артистов, включая детей. Однако масштаб проведения был существенно сокращен из-за нестабильной ситуации с распространением инфекции.

Кроме того, непосредственно во время забега по стране власти намерены применять усиленные профилактические меры и предотвращать излишние скопления людей.

Старт эстафеты олимпийского огня запланирован на 25 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.