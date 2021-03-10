Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах избран на новый срокю Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает пресс-служба МОК в среду.
"Я благодарен за доверие, которое мне оказано", - сказал Бах.
Немец Бах избран на новый четырехлетний срок и будет руководить МОК до 2025 года. Его кандидатура была единственной на выборах, их итоги утвердила 137-я сессия МОК.
Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию на рапирах Бах возглавил МОК в сентябре 2013 года.
Лента новостей
В Милли Меджлисе проведена конференция «Азербайджанская модель политического диалога: роль законодательной власти» (ФОТО)
Состоялось заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в результате агрессии Армении (ФОТО)
Спутниками "Азеркосмос" проведена предварительная оценка состояния освобожденных территорий Азербайджана
Развитие сельского хозяйства может сыграть ключевую роль в повышении продовольственной безопасности Грузии
Оксфордский университет намерен сотрудничать с АН Азербайджана в сфере исследования сейсмических процессов (ФОТО)
Президенты Турции и России принимают участие в церемонии закладки фундамента 3-го реактора АЭС "Аккую"
Президент Ильхам Алиев: Венгерские компании будут иметь много возможностей для совместной работы с нами на освобожденных территориях
Венгерские компании готовятся к участию в строительной программе на освобожденных территориях Азербайджана
Венгрия и Азербайджан обсуждают совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий — министр
На освобожденных территориях реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов - глава МИД Азербайджана