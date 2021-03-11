ПСЖ сыграл вничью с "Барселоной" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский футбольный клуб ПСЖ на своем поле сыграл вничью с испанской "Барселоной" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе хозяев забитым мячом отметился Килиан Мбаппе (31-я минута, с пенальти), у гостей отличился Лионель Месси (37).
Соперник ПСЖ по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.
Лента новостей
В Милли Меджлисе проведена конференция «Азербайджанская модель политического диалога: роль законодательной власти» (ФОТО)
Состоялось заседание Госкомиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в результате агрессии Армении (ФОТО)
Спутниками "Азеркосмос" проведена предварительная оценка состояния освобожденных территорий Азербайджана
Развитие сельского хозяйства может сыграть ключевую роль в повышении продовольственной безопасности Грузии
Оксфордский университет намерен сотрудничать с АН Азербайджана в сфере исследования сейсмических процессов (ФОТО)
Президенты Турции и России принимают участие в церемонии закладки фундамента 3-го реактора АЭС "Аккую"
Президент Ильхам Алиев: Венгерские компании будут иметь много возможностей для совместной работы с нами на освобожденных территориях
Венгерские компании готовятся к участию в строительной программе на освобожденных территориях Азербайджана
Венгрия и Азербайджан обсуждают совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий — министр
На освобожденных территориях реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов - глава МИД Азербайджана