ПСЖ сыграл вничью с "Барселоной" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб ПСЖ на своем поле сыграл вничью с испанской "Барселоной" со счетом 1:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе хозяев забитым мячом отметился Килиан Мбаппе (31-я минута, с пенальти), у гостей отличился Лионель Месси (37).

Соперник ПСЖ по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.