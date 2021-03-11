Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" в конце сезона

Португальский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду может покинуть команду в конце текущего сезона. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в Twitter сообщил журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его информации, контракт с "Ювентусом" действует до 2022 года, зарплата португальца составляет €31 млн в год. "Она слишком высока и в клубе рассматривают возможность продажи Роналду летом", - написал Скира.

Ранее "Ювентус" второй сезон подряд не смог преодолеть 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив португальскому "Порту" (1:2, 3:2). В прошлом сезоне туринская команда по сумме двух встреч проиграла французскому "Лиону" (0:1, 2:1).

Роналду 36 лет, он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. За "Ювентус" он выступает с 2018 года.