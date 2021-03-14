"Арсенал" впервые за пять матчей обыграл "Тоттенхэм" в чемпионате Англии по футболу

"Арсенал" победил "Тоттенхэм" со счетом 2:1 в домашнем матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У "Арсенала" голы забили Мартин Эдегор (44-я минута) и Александр Ляказетт (64, пенальти). В составе "Тоттенхэма" отличился Эрик Ламела (33). На 19-й минуте матча был заменен нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин, получивший повреждение, вместо него на поле вышел Ламела. Аргентинец был удален с поля на 76-й минуте за вторую желтую карточку. Согласно заявлению главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты, нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перед игрой был отправлен в запас по дисциплинарным причинам.

Ламела отправил мяч в ворота соперника рабоной (удар, который наносится по мячу позади опорной ноги). В сезоне-2014/15 Лиги Европы аргентинец аналогичным ударом поразил ворота греческого "Астераса", а гол был признан лучшим в том розыгрыше турнира.

"Арсенал" не мог обыграть "Тоттенхэм" в чемпионате Англии четыре матча подряд (две ничьи, два поражения). В последний раз до прошедшей игры "Арсенал" побеждал соперника 2 декабря 2018 года, выиграв на своем поле со счетом 4:2.