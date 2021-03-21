"Аталанта" обыграла "Верону" в матче чемпионата Италии
"Аталанта" обыграла "Верону" со счетом 2:0 в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Голы забили Руслан Малиновский (33-я минута, с пенальти) и Дуван Сапата (42).
На 87-й минуте украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко вышел на поле вместо соотечественника Малиновского и дебютировал в составе клуба из Бергамо. Он перешел в итальянскую команду из донецкого "Шахтера" 1 февраля.
"Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 55 очков в 28 матчах. "Верона" расположилась на девятой строчке с 38 очками.
В следующем туре "Аталанта" 3 апреля примет "Удинезе", а "Верона" в тот же день в гостях сыграет с "Кальяри".
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