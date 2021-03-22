Месси установил рекорд по количеству матчей за "Барселону"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поставил новый рекорд по количеству проведенных матчей за каталонский клуб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье Месси вышел в стартовом составе "Барселоны" на гостевой матч 28-го тура чемпионата Испании против клуба "Реал Сосьедад". На счету 33-летнего футболиста стало 768 встреч в составе каталонцев.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему полузащитнику "Барселоны" Хави (767).