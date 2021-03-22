Месси установил рекорд по количеству матчей за "Барселону"
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поставил новый рекорд по количеству проведенных матчей за каталонский клуб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В воскресенье Месси вышел в стартовом составе "Барселоны" на гостевой матч 28-го тура чемпионата Испании против клуба "Реал Сосьедад". На счету 33-летнего футболиста стало 768 встреч в составе каталонцев.
Предыдущий рекорд принадлежал бывшему полузащитнику "Барселоны" Хави (767).
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