Месси превзошел достижение Роналду по голам без учета пенальти

Футболист каталонской «Барселоны» Лионель Месси превзошел достижение игрока туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по голам без учета пенальти, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

На его счету 637 забитых мячей без учета пенальти, а у Роналду — 635.

22 марта сине-гранатовые заявили, что Месси повторил рекорд Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Месси забил 467 мячей в Ла Лиге, а Пеле — 467 мячей в чемпионате Бразилии.

Месси выступает за клуб из Каталонии с 2003 года. В составе команды он стал десятикратным чемпионом Испании, шесть раз выигрывал Кубок страны, восемь раз становился обладателем национального Суперкубка, четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также трижды был триумфатором Клубного чемпионата мира.

Его контракт с каталонцами истекает летом 2021 года. Пока он не подписал новое соглашение с командой.