Сборная Хорватии обыграла команду Мальты на отборочном турнире ЧМ - 2022

Хорваты дома обыграли команду Мальты в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Встреча завершилась со счетом 3:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Иван Перишич (62-я минута), Лука Модрич (76, с пенальти) и Йосип Брекало (90).

Сборная Хорватии набрала шесть очков в трех матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы Н, Мальта с одним очком в активе находится на последней, шестой строчке. Ранее во вторник в другом матче группы команда России проиграла сборной Словакии со счетом 1:2. Россияне занимают второе место в группе (6 очков), уступая хорватам по разнице мячей, словаки идут третьими (5), на четвертой строчке расположилась команда Кипра (4), на пятой - сборная Словении (3).

В матче группы Е сборная Бельгии разгромила команду Белоруссии (8:0), а валлийцы переиграли чехов (1:0). Первое место в группе занимают бельгийцы (7), далее идут чехи (4), валлийцы (3), белорусы (3) и эстонцы (0). В группе А команда Португалии обыграла сборную Люксембурга (3:1). Португальцы занимают первое место в группе (7), сербы - второе (7), команда Люксембурга - третье (3), Ирландии - четвертое (0), Азербайджана - пятое (0).

Сборная Турции сыграла вничью с командой Латвии в матче группы G (3:3), команда Нидерландов крупно обыграла сборную Гибралтара (7:0), а норвежцы победили черногорцев (1:0). В турнирной таблице лидируют турки (7), затем располагаются нидерландцы (6), черногорцы (6), норвежцы (6), латвийцы (1), команда Гибралтара замыкает таблицу (1).

Третий тур отборочных матчей продолжится в среду, четвертый начнется в сентябре. Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.