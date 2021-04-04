"Реал Сосьедад" стал обладателем Кубка Испании по футболу 2020 года

"Реал Сосьедад" обыграл "Атлетик" из Бильбао со счетом 1:0 в финальном матче Кубка Испании по футболу 2020 года. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Севилье при пустых трибунах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный гол на 63-й минуте с пенальти забил Микель Оярсабаль.

Финальный матч за Кубок Испании был отложен из-за пандемии коронавируса, изначально встреча должна была пройти 18 апреля 2020 года.

Турнир проводится с 1903 года. "Реал Сосьедад" в третий раз стал обладателем кубка страны, ранее клуб одерживал победы в 1909 году, а также в сезоне-1986/87. "Атлетик" выигрывал трофей 23 раза, в последний раз в сезоне-1983/84.

17 апреля "Атлетик" сыграет в финале Кубка Испании 2021 года против "Барселоны". Встреча также пройдет в Севильи на Олимпийском стадионе.