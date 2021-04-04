«Боруссия» попытается удержать Холанда еще на один сезон
Дортмундская «Боруссия» попытается удержать форварда Эрлинга Холанда еще на один сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что удержать норвежца в команде будет сложнее, если «шмели» по итогам текущего сезона не попадут в Лигу чемпионов. Сейчас клуб из Дортмунда занимает пятое место в турнирной таблице, а в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы попадает четыре лучших клуба Германии.
3 апреля «Боруссия» уступила «Айнтрахту» в матче чемпионата Германии (1:2).
В услугах Холанда заинтересованы мадридский «Реал», каталонская «Барселона», а также ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
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