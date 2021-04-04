«Боруссия» попытается удержать Холанда еще на один сезон

Дортмундская «Боруссия» попытается удержать форварда Эрлинга Холанда еще на один сезон, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что удержать норвежца в команде будет сложнее, если «шмели» по итогам текущего сезона не попадут в Лигу чемпионов. Сейчас клуб из Дортмунда занимает пятое место в турнирной таблице, а в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы попадает четыре лучших клуба Германии.

3 апреля «Боруссия» уступила «Айнтрахту» в матче чемпионата Германии (1:2).

В услугах Холанда заинтересованы мадридский «Реал», каталонская «Барселона», а также ряд клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).