КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2021 году

Спорт 6 апреля 2021 04:21 (UTC+04:00)
КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2021 году

КНДР не будет принимать участие в Олимпиаде в Токио летом этого года, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило во вторник южнокорейское агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, такое решение было принято на заседании Национального олимпийского комитета КНДР, состоявшемся в Пхеньяне 25 марта.

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