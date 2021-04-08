Лига Чeмпионов: "Баварию" уступила ПСЖ
Французский "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл германскую "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (3-я и 68-я минуты) и Маркиньос (28), у проигравших отличились Эрик Шупо-Мотинг (37), ранее выступавший за ПСЖ, и Томас Мюллер (60).
Ответный матч команды проведут во Франции 13 апреля. "Бавария" является действующим победителем Лиги чемпионов, в финале прошлого розыгрыша турнира мюнхенская команда со счетом 1:0 обыграла ПСЖ.
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