Олимпийцам могут позволить тренироваться с первого дня прибытия в Японию

Правительство Японии предлагает позволить иностранным спортсменам, которые примут участие в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, приступить к тренировкам с первого дня прибытия в страну при условии строгого соблюдения ими санитарных мер. Об этом в воскресенье сообщила газета Yomiuri, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, спортсмены и сопровождающие их лица, включая тренеров и помощников, должны будут дважды сдать тест на коронавирус в течение 96 часов перед вылетом из своей страны. По прибытии в Японию они сразу же пройдут еще один тест, после чего будут ежедневно проходить тестирование последующие три дня. Затем сопровождающие продолжат сдавать тесты на ежедневной основе, при этом спортсмены будут повторно проходить эту процедуру при необходимости.

Кроме того, прибывшим иностранцам позволят находиться только в месте их проживания, тренировочном зале и на спортивных объектах. Они также должны будут отчитываться о своем состоянии с помощью специального приложения, установленного на смартфон. В случае несоблюдения этих требований им, в частности, будет грозить помещение на 14-дневный карантин, а также запрет на участие в соревнованиях.

Ожидается, что правительство Японии согласует свою инициативу 28 апреля в ходе переговоров с представителями властей Токио, оргкомитета "Токио-2020", Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.