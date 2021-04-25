Финал Кубка английской лиги: "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм"

"Тоттенхэм" уступил "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в финале Кубка английской лиги, передает Trend.

Матч прошел в присутствии 7 773 зрителей на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Гол забил на 82-й минуте Эмерик Лапорт.

"Манчестер Сити" 28 апреля в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов в гостях сыграет против французского ПСЖ, "Тоттенхэм" в 34-м туре чемпионата Англии 2 мая встретится с "Шеффилд Юнайтед" .