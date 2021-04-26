"Аталанта" разгромила "Болонью" в чемпионате Италии

"Аталанта" одержала крупную победу над "Болоньей" со счетом 5:0 в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Руслан Малиновский (22-я минута), Луис Муриэль (44), Ремо Фройлер (57), Дуван Сапата (59) и Алексей Миранчук (73).

В турнирной таблице "Аталанта" вышла на второе место, набрав 68 очков, что на 11 меньше, чем у лидирующего "Интера". На третьей строчке с 66 очками расположился "Милан", который свой матч 33-го тура проведет в понедельник в гостях против "Лацио". "Болонья", имеющая в активе 38 очков, занимает 12-е место.

В следующем туре "Аталанта" 2 мая в гостях сыграет с "Сассуоло", "Болонья" в этот же день примет "Фиорентину".

Результаты других матчей игрового дня:

"Беневенто" - "Удинезе" - 2:4;

"Интер" - "Верона" - 1:0;

"Фиорентина" - "Ювентус" - 1:1;

"Кальяри" - "Рома" - 3:2.