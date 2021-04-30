"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал победу над итальянской "Ромой" со счетом 6:2 в первом матче полуфинала Лиги Европы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей по два мяча забили Бруну Фернандеш (9, 71 - с пенальти) и Эдинсон Кавани (48, 64), по одному голу на счету Поля Погба (75) и Мейсона Гринвуда (86). У проигравших отличились Лоренцо Пеллегрини (15 - с пенальти) и Эдин Джеко (34).

Фернандеш стал первым игроком "Манчестер Юнайтед", который забил девять еврокубковых голов в течение одного сезона, с розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2002/03, когда голландец Руд ван Нистелрой отличился 14 раз. Также португальский полузащитник реализовал 20-й пенальти в составе "Манчестер Юнайтед", в истории клуба больше с 11-метровой отметки забили только ван Нистелрой (28) и Уэйн Руни (27).

По ходу первого тайма "Рома" провела три вынужденные замены. Из-за травм поле покинули полузащитники Жордан Верету и Леонардо Спинаццола, а также вратарь Пау Лопес. Вместо них на поле появились соответственно Гонсало Вильяр, Бруно Перес и Антонио Миранте. "Рома" стала первой командой, которая заменила трех игроков по ходу первой половины матча Лиги Европы (начиная с сезона-2009/10).

Команды провели друг с другом семь матчей. В предыдущих шести "Манчестер Юнайтед" одержал четыре победы, один матч остался за "Ромой", еще один завершился вничью. Впервые команды встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2006/07, тогда в первом матче победу праздновала "Рома" (2:1), а в ответном "Манчестер Юнайтед" разгромил своего соперника со счетом 7:1.

Ответный матч пройдет 6 мая в Риме.