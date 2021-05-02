Месси поддержал акцию английских клубов бойкотировать соцсети

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси преодолел отметку в 200 миллионов подписчиков в Instagram. Аргентинец использовал этот момент как возможность попросить людей перестать оскорблять других в социальных сетях, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

«Я вижу, что достиг отметки в 200 млн подписчиков в инстаграме, но, учитывая то, что происходить сегодня, я не буду воспринимать этот как повод для празднования. Думаю, пришло время уделить внимание людям, стоящим за каждым профилем, и осознать, что за каждым аккаунтом стоит живой человек из плоти и крови, который смеется, плачет, наслаждается и страдает, человек с чувствами. Обнимаю и поздравляю всех футболистов Соединенного Королевства за их идею организовать кампанию против жестокого обращения и дискриминации в сетях», — написал Месси в Instagram.

В Великобритании клубы с 30 апреля по 3 мая в знак борьбы с расизмом и дискриминацией устроили бойкот соцсетей.

Лионель Месси всю профессиональную карьеру провел в «Барселоне». В июне ему исполнится 34 года. Аргентинец является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (773) и забитых мячей (667) во всех турнирах. В составе сине-гранатовых он десять раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал национальный Кубок, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.