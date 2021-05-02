Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" перенесли после акции протеста болельщиков

Матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Манчестера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча должна была начаться в 19:30 (GMT+4). Новая дата проведения матча будет определена после обсуждения с премьер-лигой.

Ранее болельщики "Манчестер Юнайтед" ворвались на стадион "Олд Траффорд", устроив акцию протеста против владельцев клуба, семьи Глейзеров. Поклонники манкунианцев выразили недовольство решением руководства о вступлении в Суперлигу, они требуют ухода семьи Глейзеров, которая владеет клубом с 2005 года.