"Челси" и "Манчестер Сити" сыграют в финале Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Челси" на своем поле одержал победу над испанским "Реалом" со счетом 2:0 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Тимо Вернер (28-я минута) и Мэйсон Маунт (85). Первый матч, который прошел в Мадриде, завершился вничью со счетом 1:1. Таким образом, в финал вышел "Челси". Лондонский клуб в финальном матче сыграет с другой английской командой - "Манчестер Сити", который в полуфинале по сумме двух встреч оказался сильнее французского ПСЖ (2:1, 2:0).

"Челси" в третий раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. В 2008 году команда в решающей встрече, которая прошла в Москве на стадионе "Лужники", проиграла "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пенальти - 5:6), а в 2012-м на стадионе соперника оказалась сильнее германской "Баварии" (1:1, по пенальти - 4:3).