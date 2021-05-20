"Монако" проиграл ПСЖ в финале Кубка Франции
"Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 обыграл "Монако" в финальном матче Кубка Франции по футболу. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
На 19-й минуте после грубой ошибки защитника "Монако" Акселя Дисаси счет открыл Мауро Икарди. На 81-й минуте мяч забил Килиан Мбаппе, который в эпизоде с голом Икарди отметился результативной передачей.
ПСЖ выиграл Кубок Франции в 14-й раз, клуб является лидером по этому показателю.
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