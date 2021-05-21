"Брюгге" во второй год подряд становится чемпионом Бельгии по футболу

"Брюгге" сыграл вничью с "Андерлехтом" в выездном матче пятого тура раунда плей-офф чемпионата Бельгии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:3, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За тур до конца чемпионата "Брюгге" опережает идущий на втором месте "Генк" на три очка. В случае возможного равенства баллов "Брюгге" будет располагаться выше "Генка" из-за лучшего результата в регулярном чемпионате.

"Брюгге" стал чемпионом страны в 17-й раз. Этот титул стал для команды вторым подряд. Чаще "Брюгге" в национальном первенстве побеждал только "Андерлехт" - 34 раза.