"Вердер" вылетел из высшего дивизиона чемпионата Германии впервые с сезона-1979/80

"Вердер" проиграл "Боруссии" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:4 в домашнем матче заключительного тура чемпионата Германии по футболу и вылетел из высшего дивизиона национального первенства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ларс Штиндль (3-я минута), Маркус Тюрам (52), Рами Бенсебаини (58) и Флориан Нойхаус (67). У проигравших отличились Милот Рашица (80) и Никлас Фуллкруг (83).

В параллельном матче "Кельн" на своем поле обыграл "Шальке" со счетом 1:0 и сумел избежать прямого вылета. В турнирной таблице "Вердер" занял 17-е место, "Кельн" стал 16-м и сыграет в переходных матчах за право сыграть в высшем дивизионе чемпионата страны с третьей командой второй по силе лиги. Еще одной командой, вылетевшей напрямую, стал "Шальке".

"Вердер" в последний раз не играл в первой бундеслиге в сезоне-1980/81. В сезоне-1979/80 команда вылетела во второй по силе дивизион первенства страны, а спустя год вернулась в высшую лигу.