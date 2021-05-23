Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали две золотые медали на Кубке мира
БАКУ /Trend/ - Члены национальной сборной по пауэрлифтингу Национального паралимпийского комитета Азербайджана завоевали золотые медали на Кубке мира в Тбилиси.
Как сообщает Trend со ссылкой на комитет, Эльшан Гусейнов (107 кг) и Шамо Асланов (+107 кг) завоевали золотые медали, показав результаты 227 кг и 222 кг соответственно.
Отметим, что за выступление на этом соревновании начисляются рейтинговые баллы для участия в летних Паралимпийских играх в Токио.
(Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Новая информационная стратегия Президента Азербайджана помогает эффективно доносить позицию страны до международного сообщества
Впечатления от Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в Баку замечательные - украинский спортсмен
IATA призывает страны смягчить правила пересечения границ в краткосрочной и среднесрочной перспективах
Работы Таира Салахова в коврах. "Было невероятно приятно наблюдать отношения с супругой, которую он трепетно любил" (ФОТО)
Очень обрадовалась выходу в финал Всемирных соревнований по аэробной гимнастике – азербайджанская спортсменка Марьям Топчубашова
Всемирные соревнования по аэробной гимнастике в Баку прекрасно организованы – спортсмен из Индонезии
Лучшие моменты второго дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике среди групп в возрастной категории 15-17 лет
На кого ставят букмекеры в финале "Евровидения 2021"? Просмотр видео Самиры Эфенди более 4 млн. (ВИДЕО)
Азербайджанская гимнастка Марьям Топчубашова вышла в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике в Баку
Внук Таира Салахова о своем прославленном деде: Он был крепостью, которую никто и никогда не мог захватить и удержать
В арабских СМИ опубликована статья Кёнуль Нуруллаевой о восстановлении исламского наследия в Карабахе (ФОТО)
Делегация американского Caspian Policy Center ознакомилась с последствиями армянского вандализма в Агдаме (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований по аэробной гимнастике в индивидуальной программе среди мужчин
В Баку стартовал второй день Всемирных соревнований среди возрастных групп по аэробной гимнастике (ФОТО)