Азербайджанские тяжелоатлеты завоевали две золотые медали на Кубке мира

БАКУ /Trend/ - Члены национальной сборной по пауэрлифтингу Национального паралимпийского комитета Азербайджана завоевали золотые медали на Кубке мира в Тбилиси.

Как сообщает Trend со ссылкой на комитет, Эльшан Гусейнов (107 кг) и Шамо Асланов (+107 кг) завоевали золотые медали, показав результаты 227 кг и 222 кг соответственно.

Отметим, что за выступление на этом соревновании начисляются рейтинговые баллы для участия в летних Паралимпийских играх в Токио.

(Редактор: Надир Насиров)