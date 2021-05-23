Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и вышел в лидеры "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Монако, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Вторым стал испанец Карлос Сайнс (Ferrari), третьим финишировал британец Ландро Норрис (McLaren).

Победитель квалификационных заездов Шарль Леклер (Монако, Ferrari) не смог стартовать из-за проблем с коробкой передач. Леклер повредил свою машину в субботу в конце квалификационных заездов.

Победа позволила Ферстаппену набрать 105 очков и выйти на первом месте в общем зачете. У семикратного и действующего чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона (Mercedes) 101 балл. Третьим идет Норрис, 56 очков.

Мазепин и Шумахер-младший входят в число гонщиков, в пяти этапах не набравших ни одного очка.

В зачете Кубка конструкторов Red Bull вышел на первое место, обогнав Mercedes на одно очко, всего у австрийской команды 149 баллов.