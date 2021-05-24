«Лилль» нанес поражение «Анже» и стал чемпионом Франции
«Лилль» нанес поражение «Анже» в матче заключительного тура первенства Франции и стал чемпионом страны, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
Встреча, прошедшая в Анже на стадионе »Раймон Копа», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Джонатан Дэвид и Бурак Йылмаз. У хозяев мяч забил Анжело Фюльжини.
«Лилль», набравший 83 очка, занял первое место в турнирной таблице Лиги 1. Клуб, основанный в 1944 году, стал четырехкратным чемпионом Франции (1945/46, 1953/54, 2010/11, 2020/21). «Анже» с 44 баллами стал 13-м.
«Лилль» прервал победную серию «Пари Сен-Жермен», который завоевывал трофей чемпионата Франции последние три сезона (2017/18, 2018/19, 2019/20).
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