Дженнаро Гаттузо покинул пост главного тренера "Наполи"

Итальянец Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера футбольного клуба "Наполи". Об этом в своем "Твиттере" сообщил президент клуба Аурелио Де Лаурентис, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наполи" в заключительном туре чемпионата Италии сыграл вничью с "Вероной" со счетом 1:1 и упустил место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона. Команда заняла пятое место и сыграет в Лиге Европы.

"Дорогой Дженнаро, я счастлив, что провел с тобой эти два сезона. Благодарю за труд, желаю успехов, где бы ты ни оказался", - написал Де Лаурентис.

Гаттузо тренировал "Наполи" с 2019 года, ранее он работал в швейцарском "Сьоне", греческом ОФИ, итальянских "Палермо", "Пизе" и "Милане". В качестве игрока он становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Италии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Италии Гаттузо выиграл чемпионат мира 2006 года.