Тьерри Анри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии на чемпионат Европы по футболу

Чемпион мира и Европы по футболу француз Тьерри Анри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии на чемпионат Европы 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Анри уже работал в тренерском штабе сборной Бельгии с 2016 по 2018 год. На чемпионате мира в России бельгийцы завоевали бронзовые медали.

Сборная Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы 2021 года попала в одну группу с командой России. Россияне и бельгийцы встретятся в матче первого тура 12 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Бельгии на групповом этапе сыграет с командами Дании (17 июня, Копенгаген) и Финляндии (21 июня, Санкт-Петербург).