Аргентина вслед за Колумбией лишена права проведения Кубка Америки по футболу

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение не проводить Кубок Америки 2021 года в Аргентине. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба организации.

В воскресенье министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти сообщила, что вопрос о проведении Кубка Америки по футболу еще не решен и Минздрав продолжает работу по подготовке соответствующих протоколов и межведомственные согласования.

"КОНМЕБОЛ сообщает, что с учетом текущих обстоятельств решила не проводить Кубок Америки в Аргентине. КОНМЕБОЛ рассматривает предложения других стран, заинтересованных в том чтобы принять континентальный турнир", - сообщается в публикации. Как уточняет организация, соответствующие объявления ожидаются в ближайшее время.

В марте 2020 года Кубок Америки был перенесен из-за пандемии коронавируса на 2021 год. Турнир должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. В конце мая Богота обратилась к КОНМЕБОЛ с просьбой о переносе турнира на конец года, однако организация отказала в удовлетворении такого запроса, лишив страну права принимать первенство.