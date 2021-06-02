Бразилия подтвердила, что проведет Кубок Америки по футболу

Власти Бразилии не видят препятствий для проведения в стране Кубка Америки по футболу и уже определили четыре из пяти городов, где пройдут игры турнира. Об этом заявил в понедельник президент южноамериканской республики Жаир Болсонару, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, естественно вместе с губернаторами, выбрали места проведения [игр]. Сейчас [принять матчи согласились] уже четверо губернаторов - из Бразилиа (Федеральный округ - прим. ТАСС), [штатов] Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу-ду-Сул и Гояс. Есть еще один, он немного запоздал, но выразил готовность принять Кубок Америки. Все указывает на то, что с соблюдением всех протоколов, Бразилия примет Кубок Америки", - сказал глава государства.

Он отметил, что страна уже провела в этом году ряд игр первого этапа Кубка Либертадорес - главного клубного турнира континента. "По всей Южной Америке прошло около 80 игр без каких-либо проблем. В пятницу предстоит отборочная игра Бразилии с Эквадором за выход в [финальный турнир] Чемпионата мира [2022 года в Катаре]", - подчеркнул Болсонару.