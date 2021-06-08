Предолимпийский чемпионат мира по современному пятиборью стартует в Египте

Чемпионат мира по современному пятиборью стартует сегодня в Каире, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В рамках турнира будут разыграны личные лицензии для участия в Олимпийских играх в Токио, которые начнутся через полтора месяца.

Чемпионат мира завершится 14 июня.

На чемпионате мира пятиборцы поборются за семь комплектов наград. 8 июня будут разыграны медали в женской эстафете, 9 июня - в мужской. 10 и 11 июня пройдут квалификационные соревнования в женском и мужском личных турнирах. 12 июня состоится женский финал, а 13-го - мужской, также в эти дни будут разыграны медали в женском и мужском командных первенствах.

Завершится чемпионат мира 14 июня смешанной эстафетой.