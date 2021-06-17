Сборная Италии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Сборная Италии со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в Риме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Мануэль Локателли (26-я и 52-я минуты) и Чиро Иммобиле (89).

Сборная Италии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. На второй позиции идет команда Уэльса (4 очка), третье место занимают швейцарцы (1), четвертое - турки (0). Итальянские футболисты не опустятся ниже второго места по итогам группового этапа.