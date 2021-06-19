Чилийцы обыграли сборную Боливии в матче Кубка Америки по футболу
Футболисты сборной Чили со счетом 1:0 победили команду Боливии в матче группы А Кубка Америки. Соревнования проходят в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Гол на 10-й минуте забил Бен Бреретон. Для 22-летнего нападающего этот мяч стал дебютным в составе сборной Чили. Он впервые попал в стартовый состав национальной команды.
В первом туре сборная Чили сыграла вничью с аргентинцами (1:1). Команда с четырьмя очками возглавляет турнирную таблицу группы А. Боливийцы в первом матче проиграли сборной Парагвая (1:3) и занимают последнее, пятое место в группе, не набрав очков.
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