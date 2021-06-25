Стартует первый из двух этапов "Формулы-1" в Австрии

Программа восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2021 года - Гран-при Штирии - стартует сегодня двумя свободными практиками. Соревнования пройдут на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге, передает Trend со cсылкой на ТАСС.

На прошлом этапе во Франции нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" одержал третью победу в сезоне и упрочил лидерство в личном зачете, он опережает британца Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") на 12 очков. Лидер немецкого коллектива давно не был в ситуации, когда ему приходится догонять. При этом "Ред Булл" в нынешнем сезоне ничуть не уступает в скорости "Мерседесу", что заметно повысило интерес к чемпионату. Болельщики в предвкушении того, что интрига в споре за титул продлится вплоть до последней гонки.

Отношения между напарниками по "Хаасу" россиянином Никитой Мазепиным и немцем Миком Шумахером продолжают накаляться. Во Франции сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера вновь был недоволен действиями россиянина, который, по мнению немца, откровенно выдавил его с трассы во время обгона. Ранее Шумахер эмоционально высказался о жесткой манере езды напарника на этапе в Баку. После гонки во Франции немец заявил, что в дальнейшем будет отвечать Мазепину теми же манерами, пообещав ему жесткую борьбу.

"Ред Булл Ринг" второй год подряд примет два этапа подряд - неделей позже состоится Гран-при Австрии. Причиной тому вновь послужил коронавирус, из-за которого был отменен Гран-при Турции. И если в прошлом году гонки здесь проводились без зрителей, то в нынешнем на каждой трибуне автодрома смогут присутствовать по 3 тыс. болельщиков. Трек расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов, с полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга.

В прошлом году победу на Гран-при Штирии одержал Хэмилтон, вторым финишировал его партнер по команде финн Валттери Боттас, третьим - Ферстаппен.

В субботу состоятся третья свободная практика и квалификация. Завершится программа этапа в воскресенье гонкой.