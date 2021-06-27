Хорватский футболист Перишич заболел COVID перед 1/8 финала Евро
Футболист сборной Хорватии Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Хорватского футбольного союза, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Медслужба сборной изолировала Перишича от других членов сборной. 32-летнему футболисту предстоит провести 10 дней на самоизоляции. Он не будет участвовать в матчах сборной Хорватии. Остальные члены сборной Хорватии сдали отрицательные тесты.
В трех матчах группового турнира Перишич забил два гола, а также сделал результативную передачу.
Сборная Хорватии в 1/8 финала Евро должна встретиться с Испанией. Встреча состоится 27 июня в Копенгагене, она начнется в 20:00.
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