На Олимпиаде в Токио около 40% соревнований могут пройти без зрителей

Около 40% соревнований на летних Олимпийских играх в Токио, которые начнутся менее чем через три недели, могут пройти без зрителей, если организаторы примут решение дополнительно снизить предел посещаемости спортивных объектов. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в качестве основного варианта рассматривается сокращение нынешнего лимита заполняемости стадионов с 10 до 5 тыс. В таком случае все мероприятия, на которые было продано более 5 тыс. билетов, а также те, что запланированы на время после 21:00, пройдут без зрителей.

Это коснется матчей по футболу, бейсболу, баскетболу, соревнований по легкой атлетике, а также церемоний открытия и закрытия Олимпиады.

Организаторы Олимпийских игр на следующей неделе проведут пятистороннюю онлайн-встречу, главной темой которой станет обсуждение вопросов, связанных с допустимым числом зрителей на стадионах. Глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото на пресс-конференции в пятницу заявила, что организаторы готовы к варианту проведения соревнований без зрителей. Аналогичную точку зрения высказала и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпийские игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, в то же время заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.