ПСЖ предложил контракт Месси

Французский «Пари Сен-Жермен» предложил контракт нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. Об этом сообщает AS, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

С 1 июля аргентинец стал свободным агентом, так как истек срок действия соглашения Месси с каталонской «Барселоной». Пока футболист сосредоточен на выступлениях за национальную команду на Кубке Америки. После турнира в ПСЖ рассчитывают на активные переговоры с 34-летним форвардом.

При этом в «Барселоне» не намерены расставаться с главной звездой клуба. Еще в мае клуб предлагал Месси контракт сроком на десять лет, подразумевавший и работу аргентинца на административной должности после завершения активных выступлений.