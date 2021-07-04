ПСЖ предложил контракт Месси
Французский «Пари Сен-Жермен» предложил контракт нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси. Об этом сообщает AS, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.
С 1 июля аргентинец стал свободным агентом, так как истек срок действия соглашения Месси с каталонской «Барселоной». Пока футболист сосредоточен на выступлениях за национальную команду на Кубке Америки. После турнира в ПСЖ рассчитывают на активные переговоры с 34-летним форвардом.
При этом в «Барселоне» не намерены расставаться с главной звездой клуба. Еще в мае клуб предлагал Месси контракт сроком на десять лет, подразумевавший и работу аргентинца на административной должности после завершения активных выступлений.
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