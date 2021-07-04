Ферстаппен выиграл второй австрийский этап "Формулы-1"

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем Гран-при Австрии - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Заезды проходили на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неделей ранее он стал победителем Гран-при Штирии, который также состоялся в Австрии. Второе место на этот раз занял финн Валттери Боттас из "Мерседеса", третье - британец Ландо Норрис из "Макларена". Его соотечественник, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, в субботу продливший на два года контракт с "Мерседесом", финишировал четвертым.