Мартинес останется главным тренером сборной Бельгии после Евро

Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт заявил об отсутствии причин для смены тренерского штаба сборной Бельгии после чемпионата Европы, передает Trend со сылкой на ТАСС.

Контракт Роберто Мартинеса со сборной Бельгии действует до окончания чемпионата мира 2022 года.

"Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Нет причин менять главного тренера сейчас, - сказал Боссарт. - Также у меня нет ощущения, что Мартинес уйдет в отставку".

На чемпионате Европы сборная Бельгии набрала 9 очков и заняла первое место в группе B, обыграв россиян (3:0), датчан (2:1) и финнов (2:0). В 1/8 финала бельгийцы оказались сильнее португальцев (1:0), а в четвертьфинале потерпели поражение от итальянцев (1:2).

Ближайший матч сборная Бельгии проведет в гостях 2 сентября против команды Эстонии в рамках отборочного турнира чемпионата мира. После трех туров бельгийцы с 7 очками идут на первой строчке группы D, чехи занимают второе место (4), третье - валлийцы (3). Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года.