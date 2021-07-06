СМИ: Гран-при Австралии "Формулы-1" отменят из-за коронавируса

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Австралии в сезоне 2021 года будет отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Agence France-Presse (AFP).

По информации источника, организаторы этапа столкнулись с проблемами из-за требования правительства Австралии о 14-дневном обязательном карантине для граждан, прибывающих в страну. Также будет отменен австралийский этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

Гран-при Австралии "Формулы-1" в этом сезоне должен был пройти с 19 по 21 ноября, этап MotoGP был запланирован на октябрь.

Ранее был отменен этап "Формулы-1" в Сингапуре, который должен был пройти с 1 по 3 октября. В календаре чемпионата его заменил Гран-при Турции.