Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио пройдут без рядовых зрителей

Организаторы предстоящих летних Олимпийских Игр в Токио намереваются отказаться от допуска рядовых зрителей на церемонии открытия и закрытия Олимпиады. Об этом во вторник сообщила общенациональная газета The Asahi, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время этот вопрос находится на стадии финального согласования. В то же время церемонии открытия и закрытия Игр смогут посетить представители Международного олимпийского комитета (МОК) и члены иностранных делегаций. Предполагалось, что таких зрителей будет порядка 10 тыс., однако организаторы намереваются сократить и их число. Ожидается, что официально об этом будет объявлено по итогам пятистороннего заседания организаторов, которое запланировано на 8 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тыс. человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.