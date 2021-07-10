Сборная Колумбии стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу
Сборная Колумбии со счетом 3:2 обыграла команду Перу в матче за бронзовые награды Кубка Америки по футболу. Турнир проходит в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе колумбийцев отличились Хуан Куадрадо (49-я минута) и Луиш Диас (66, 90+4). У перуанцев голы забили Йосимар Йотун (45) и Джанлука Лападула (82).
Колумбийцы в пятый раз заняли третье место, также команда становилась обладателем трофея (2001) и серебряным призером турнира (1975).
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