Месси подпишет новый контракт с "Барселоной" после Кубка Америки

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси подпишет новый контракт с каталонским клубом через несколько дней после завершения Кубка Америки. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

По информации портала Transfermarkt, действие контракта Месси с каталонским клубом закончилось в ночь на 1 июля.

Месси в прошедшем сезоне провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" стала третьей строчке в чемпионате Испании, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.