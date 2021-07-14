Сборные Италии и Аргентины могут провести товарищеский матч в память о Марадоне

Футбольные сборные Италии и Аргентины могут провести товарищеский матч в память о Диего Марадоне. Об этом сообщает журналист газеты The New York Times Тарик Панджи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, встреча может пройти в Неаполе на стадионе "Диего Армандо Марадона". 12 июля журналист телеканала TyC Sports Сезар Луис Мерло сообщил, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) предложила Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2022 году провести матч между командами.

Сборная Аргентины в ночь на 11 июля стала победителем Кубка Америки, в финале турнира команда со счетом 1:0 обыграла бразильцев. Итальянцы в ночь на 12 июля выиграли чемпионат Европы, в решающем матче обыграв англичан (1:1, 3:2 по пенальти).

Марадона скончался 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет. Он является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Марадона выступал за аргентинские клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

Сборные Аргентины и Италии играли друг против друга в Неаполе в полуфинале чемпионата мира 1990 года. Аргентинцы выиграли в серии пенальти (1:1, 4:3), капитаном команды был Марадона. В финальном матче турнира сборная Аргентины уступила команде Германии (0:1), итальянцы стали бронзовыми призерами, в игре за третье место они обыграли англичан (2:1).